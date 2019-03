Polizei Bonn

POL-BN: Alkohol und Drogen am Steuer: Schwerpunkteinsatz in der Bonner City

Bonn (ots)

Am Sonntagvormittag führten Beamte der Polizeiwache Innenstadt einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Verkehrsunfällen unter Einfluss von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln durch. Dabei richteten Sie Kontrollstellen auf der Adenauerallee und der Grootestraße ein. In drei Fällen ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Darunter ein 52-jähriger Mann, der gegen 07:45 Uhr die Adenauerallee in Richtung Bad Godesberg fuhr. Bei der Überprüfung gab es Anzeichen, dass der PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den anfänglichen Verdacht. Im Fahrzeug konnten dagegen keine weiteren Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der 52-Jährige wurde zur Polizeiwache Innenstadt gebracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Ähnlich sah es bei einer 28-Jährigen aus, die wenig später ebenfalls an der Adenauerallee angehalten wurde. Sie stand vermutlich unter Medikamenteneinwirkung. Da Sie kein ärztliches Attest vorweisen konnte, wurde auch sie für eine Blutprobe auf die Citywache gebracht. Um 12.35 Uhr stoppten die Beamten die Fahrt eines 27-Jährigen aus Niederkassel, der ebenfalls unter Drogeneinfluss stand. Auch ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. Das zuständige Verkehrskommissariat der Bonner Polizei übernimmt nun die weiteren Ermittlungen zu den Geschehen. In zwei weiteren Fällen leiteten die Beamten wegen anderer Verkehrsverstöße Ordnungswidrigkeitsverfahren ein oder erhoben Verwarngelder.

