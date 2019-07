Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln/Lotte, Verkehrsunfall am Dienstag

Westerkappeln/Lotte (ots)

Auf der Straße Zum Habichtswald (L 597), in Höhe der Zufahrt zur Autobahn 30, hat sich am Dienstagnachmittag (09.07.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 14.40 Uhr fuhr eine 24-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg auf der Landstraße von der Osnabrücker Straße kommend in Richtung Lotte. Beim Linksabbiegen auf die Auffahrt zur A 30 in Richtung Hannover kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden PKW einer 50-jährigen Frau aus Georgsmarienhütte. Beide Autofahrinnen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen der 24-Jährigen noch gegen einen weiteren PKW gedrückt. Die Sachschäden an den drei beteiligten Autos betragen etwa 25.000 Euro.

