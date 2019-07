Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven-Reckenfeld, Diebstahl aus einem Wohnhaus

Greven (ots)

Nach einem Diebstahl aus einem freistehenden Einfamilienhaus an der Neckarstraße hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Am Dienstag (09.07.2019), in der Zeit zwischen 07.20 Uhr und 09.00 Uhr, haben sich Unbekannte auf das Grundstück des Hauses begeben. Dort gingen sie offenbar über die unverschlossene Terrassentür in die Räume. Erst später wurden die Bewohner dann auf den Diebstahl aufmerksam. Der Dieb oder die Diebe hatten einen Laptop und einen Rucksack gestohlen. Der Gesamtwert der Beute liegt bei etwa 700 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

