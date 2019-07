Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Raub am Dienstag

Emsdetten (ots)

Auf dem Friedhof in Ahlintel ist am Dienstagvormittag (09.07.2019) eine Seniorin beraubt worden. Die Emsdettenerin fuhr gegen 11.30 Uhr mit ihrem Elektromobil auf dem Hauptpfad des Geländes. Als sie dort ein Grab erreicht hatte, stieg sie ab und sah sich unmittelbar einer unbekannten Frau gegenüber. Die Fremde umarmte sie, sagte etwas mit "Mutter" und hielt die ältere Dame dabei in einem Klammergriff fest. Versuche der Emsdettenerin, diese zu lösen oder die etwa 20 Jahre alte Frau wegzudrücken, blieben ohne Erfolg. Als die hellgekleidete, südländisch aussehende Frau schließlich losgelassen hatte, rannte die Unbekannte zum Ausgang des Friedhofs und stieg dort in einen hellen Wagen, in der Art eines VW-Golf. Der PKW fuhr dann sofort davon. Der Emsdettenerin war die goldene Halskette gestohlen worden, die sie am Hals getragen hatte. Die unbekannte Frau war etwa 160 cm groß, hatte schwarze lange Haare, ein südländisches Aussehen und sprach mit einem Akzent. Sie war mit einem weißen Oberteil und mit einer hellen/weißen Hose bekleidet. Die Polizei bitte um Hinweise zu dem Vorfall, zu der Frau oder zum PKW bzw. dessen Fahrerin/Fahrer, unter Telefon 02572/9306-4415.

