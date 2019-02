POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Ramsloh - Handy entrissen

Einer 71-jährigen Saterländerin wurde am Montag, 25. Februar 2019, gegen 12.15 Uhr in Ramsloh auf der Straße Steensberg ihr mitgeführtes Handy aus der Hand entrissen und entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 130 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498/2111) entgegen.

Kampe - Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Nacht auf Dienstag, 26. Februar 2019, wurde in Kampe am dortigen Sportlerheim ein Zigarettenautomat gewaltsam von der Wand gerissen und anschließend mit unbekannten Werkzeugen aufgebrochen. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

Friesoythe - Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Dienstag, 26. Februar 2019, wollte ein 70-jähriger Friesoyther gegen 14.30 Uhr mit seinem Pkw Renault in Friesoythe von der Europastraße nach links in die Straße Am Bahnhof einbiegen. Hierbei übersah er einen auf dem Radweg laufenden Fußgänger und stieß mit diesem zusammen. Der 51-jährige Friesoyther kam zu Fall und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus nach Friesoythe gebracht. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Ramsloh - Verkehrsunfallflucht geklärt

Am Dienstag, 26. Februar 2019, wollte eine 69-jährige Saterländerin gegen 14.15 Uhr mit ihrem VW Polo in Ramsloh in Höhe eines Taxiunternehmens von der Hauptstraße nach rechts in Richtung Ramsloh abbiegen. Hierbei holte sie jedoch zu weit aus und stieß gegen einen Mini Cooper, der auf dem dortigen Linksabbiegerstreifen stand. Der nachfolgende Fahrer eines Opel Corsa beabsichtigte an der Unfallstelle vorbeizufahren. Die Fahrerin des VW Polo fuhr jedoch erneut an und stieß mit dem Opel Corsa zusammen. Anschließend entfernte sie sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch kurz darauf angetroffen werden. Der Führerschein der Unfallverursacherin wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Verletzt wurde niemand. Der Unfallschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Friesoythe - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 26. Februar 2019 befuhr eine 19-jährige Barßelerin gegen 11.35 Uhr mit ihrem Mercedes-Benz die Sedelsberger Straße, obwohl sie unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

