POL-SI: Traktorfahrer verliert Kontrolle über Gespann: Drei Verletzte und 12000 Euro Schaden

Wilnsdorf (ots) - Ein 59-jähriger Mann befuhr am Samstagmittag mit seinem Traktor inklusive Anhänger in Wilnsdorf-Niederdielfen die Siegener Straße. Im Verlauf einer scharfen Rechtskurve fuhr der Treckerfahrer zunächst über den rechten Bordstein, verlor dann die Kontrolle über sein Gespann und geriet schließlich auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem PKW der Feuerwehr, der zu diesem Zeitpunkt gerade auf die Siegener Straße einbiegen wollte, kollidierte. Der Treckerfahrer hatte noch ein vergebliches Ausweichmanöver über den linken Bürgersteig eingeleitet, um den Feuerwehr-PKW nicht frontal zu erfassen. Dabei wurde das Feuerwehrfahrzeug jedoch von dem Anhänger des Traktors erfasst. Bei dem Zusammenstoß wurden drei Männer in dem Feuerwehr-Pkw verletzt und anschließend mittels Rettungswagen in Siegener Krankenhäuser transportiert. Zudem entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 12.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Georg Baum

Telefon: 0271 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell