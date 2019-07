Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Einbruch

Altenberge (ots)

Am Mittwochmittag (10.07.2019), gegen 13.00 Uhr, wurden der Polizei an der Straße Zum Alten Sportplatz verdächtige Personen gemeldet. Eine Anwohnerin hatte unter einem Carport drei Männer bemerkt, die sich nach ihrer Einschätzung an ihren geparkten Wagen zu schaffen machen wollten. Als sie das Trio ansprach, ging dieses sofort vom Grundstück, stieg in einen älteren Wagen mit Steinfurter Kennzeichen und fuhr davon. Fast zeitgleich meldete sich bei der Polizei eine Nachbarin. Bei ihr war eingebrochen worden. Der oder die Täter hatten die Nebeneingangstür des Wohnhauses aufgehebelt. In dem Haus hatten die Täter das Erd- und Obergeschoss betreten und nach Diebesgut durchsucht. Dabei hatten sie Bargeld erbeutet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die drei Männer waren alle maximal 20 Jahre alt. Einer war etwa 160 cm groß und trug einen Bart, eine Person war etwa 170 cm groß und die dritte Person mit 175 cm etwas größer. Sie hatten ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

