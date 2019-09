Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter Taxiräuber flieht ohne Beute

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd: Gestern am frühen Morgen (12. September, 04:30 Uhr) wurde am Palmbuschweg ein 55-jähriger Taxifahrer von einem Unbekannten überfallen. Der 55-Jährige war am Palmbuschweg aus seinem Taxi gestiegen und dort vom Unbekannten niedergeschlagen worden. Anschließend forderte der Angreifer Geld, floh dann aber ohne Beute in Richtung Rahmstraße. Eine Beschreibung vom Unbekannten fehlt bislang, er soll etwas Kapuzenähnliches über den Kopf gezogen haben. Das Kriminalkommissariat 31 bittet Zeugen, die in der Nacht etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden./ SyC

