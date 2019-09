Polizei Essen

POL-E: Essen: Schwarzer Geländewagen aus Einfahrt entwendet - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45219 E.-Kettwig: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11./12. September) entwendeten Autodiebe einen schwarzen Daimler-Benz GL500 aus einer Einfahrt an dem Berchemer Weg. Der Besitzer stellte sein Fahrzeug am Mittwochabend gegen 22 Uhr in seiner Einfahrt ab. Am nächsten Morgen gegen 7 Uhr stellte er fest, dass der Geländewagen mit dem Kennzeichen E-PH5550 nicht wie gewohnt dort stand. Die Polizei sucht Zeugen oder aufmerksame Nachbarn, die in dieser Nacht Verdächtiges wahrgenommen oder beobachtet haben. Hinweise, auch zu dem genannten Kennzeichen, nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 32 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell