POL-HOL: "Abend der Bewerber" beim Polizeikommissariat Holzminden

Bereits zum dritten Mal lädt das Polizeikommissariat Holzminden alle potentiellen Bewerberinnen und Bewerber im Alter von fünfzehn bis dreißig Jahren zum "Abend der Bewerber" ein. Am Mittwoch, dem 11. September 2019, beginnt um 18 Uhr der Infoabend für alle Interessierten, die den Beruf des Polizeibeamten näher kennenlernen wollen. Erfahrene Polizeibeamte werden Fragen zum Polizeidienst beantworten und Hilfestellungen für das Auswahlverfahren geben. Neben den Inhalten des Studiums werden auch Ausrüstungsgegenstände vorgestellt und präsentiert werden. Einstellungsvoraussetzung für ein duales Studium bei der Polizei des Landes Niedersachsen, welches drei Jahre dauert, ist die Fachoberschulreife bzw. das Abitur. Bewerben können sich aber auch Realschüler, die nach erfolgreichem Abschluss des Einstellungsverfahrens ihre Fachoberschulreife bei der Polizei nachholen. Der schulische Teil der Fachoberschulreife kann ab diesem Schuljahr in der neu eingeführten Fachrichtung für "Verwaltung und Rechtspflege" an der BBS Holzminden absolviert werden. Bezüglich einer besseren Organisation wird um Anmeldung beim PK Holzminden, Stichwort "Abend der Bewerber", Allersheimer Straße 2 in 37603 Holzminden, oder jederzeit unter 05531 9580 gebeten.

