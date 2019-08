Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Reifen beschädigt

Bad Pyrmont (ots)

In der Nacht zum 23.08.2019 sind auf der Friedensstraße in Bad Pyrmont an mehreren ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw und einem Anhänger die Reifen zerstört worden. Am Abend des 22.08.2019 waren die Fahrzeuge noch vollständig betriebsbereit, am Morgen des 23.08.2019 wiesen insgesamt sieben Reifen an den auf der Straße geparkten Fahrzeugen keinen Druck mehr auf. Betroffen waren Pkw der Marken Ford, Jeep, Opel und VW mit einheimischen Kennzeichen, sowie einem Anhänger der Marke Stema. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Die Tatzeit dürfte zwischen 21.00 und 05.30 Uhr liegen. Wer Hinweise auf Täter oder Tatumstände geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Pyrmont unter Tel.: 05281/94060 zu melden.

