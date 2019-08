Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfallflucht am Hagener Berg

Bad Pyrmont (ots)

Am Dienstag, dem 20.08.2019, um 16.15 Uhr, kam es auf der Hagener Straße, Fahrtrichtung Hagen, zu einem Verkehrsunfall, wobei sich der Verursacher anschließend unerlaubt entfernte. Der Verursacher fuhr zunächst sehr dicht hinter einem anderen Pkw her. Sobald die Straße zweispurig wurde, überholte er den anderen Pkw verbotswidrig auf dem rechten Fahrstreifen. Beim Einscheren nach links, stießen beide Pkw zusammen und der Verursacher fuhr mit hoher Geschwindigkeit Richtung Hagen davon. Gesucht wird ein weißer Pkw, Größe eines VW Golf, ggfls. mit schwarzen Streifen an der Seite. Der Pkw war mit einer männlichen Person besetzt. Zu dem Kennzeichen liegen keine konkreten Aussagen vor. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Pyrmont, Tel.: 05281/94060.

