Vechta - Stoppelmarkt

Der Sonntag, 18. August 2019, begann am Vormittag mit dem obligatorischen Gottesdienst. Über Tag besuchten überwiegend Familien das Festgelände. Die Nacht verlief aus polizeilicher Sicht überwiegend ruhig. Es wurden insgesamt elf Strafanzeigen gefertigt, von denen vier wegen einfacher und eine wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet worden sind. Die restlichen Anzeigen wurden wegen Taten wie Bedrohung oder Beleidigung angelegt. Gegen 03.00 Uhr waren alle Zelte geschlossen.

Lohne - Diebstahl an Kühlaufliegern

Zwischen Samstag, 17. August 2019, 13.00 Uhr und Montag, 19. August 2019, 06.45 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter ein Firmengelände im Industriering. Anschließend begab er sich zu zwei Kühlaufliegern, von denen er Bedienteile demontierte und entwendete. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Visbek - Feuer auf Kreisverkehr

Am Montag, 19. August 2019, kam es um 00.32 Uhr zu einem Brand auf einem Kreisverkehr an der Goldenstedter Straße. Ein bislang unbekannter Täter hatte Holz auf dem Kreisverkehr in Brand gesetzt. Die alarmierte Feuerwehr Visbek, die mit zwei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand löschen. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand kein Sachschaden am Kreisverkehr selbst. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-351) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 19. August 2019, kam es um 03.12 Uhr im Graskamp zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwei bislang unbekannte Männer verunfalltem mit einem Smart. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, sodass dieses letztendlich in einem Vorgarten zum Stehen kam und nicht mehr weiterfahren konnte. Anschließend entfernten die beiden Männer die Kennzeichen vom Fahrzeug. Als sie von einem Anwohner angesprochen wurden, ergriffen sie in Richtung Pariser Straße die Flucht. Sie sollen etwa 20 Jahre alt und 180 cm groß gewesen sein. Beide trugen kurze Haare, wobei einer leicht blond war. Außerdem soll einer von eher kräftiger Statur gewesen sein. Dazu trug einer eine sehr helle Hose. Die Höhe des Schadens ist bislang unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

