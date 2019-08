Polizei Gütersloh

POL-GT: PKW-Fahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (HB) Am 11.08.19, kurz vor 15.00 Uhr, ereignete sich in Neuenkirchen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 56-jähriger PKW-Fahrer aus Schloß Holte-Stukenbrock schwer verletzt wurde.

Der Mann befuhr mit seinem offenen Jaguar die Detmolder Straße in Richtung Neuenkirchen. In einer Rechtskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug, ein Oldtimer Bj.1973, kam auf einem Feld zum Stillstand. Der Fahrer wurde verletzt und nach ärztlicher Versorgung vor Ort in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht.

Der Jaguar wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Zur genauen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden, dürfte aber mehrere zehntausend Euro betragen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell