POL-ST: Ibbenbüren, Körperverletzung angezeigt

Ibbenbüren (ots) - Bei der Polizei ist eine Körperverletzung angezeigt worden, zu der sie die Ermittlungen aufgenommen hat. Demnach war es am Sonntagmorgen (18.11.2018) in und vor einer Bäckerei zu einem verbalen Streit zwischen einem Angestellten und einem Kunden gekommen. Dieser verlagerte sich dann nach draußen. Den Angaben des Geschädigten zufolge habe er sich dabei vor den PKW des Mannes gestellt und sei beim Anfahren verletzt worden. In den Geschäftsräumen hatten sich zu dem Zeitpunkt, gegen 09.00 Uhr, zwei Kunden -ein Junge und eine Frau- befunden. Diese beiden dürften Zeugen des Vorfalls geworden sein. Die Polizei bittet diese, sich mit ihr in Verbindung zu setzen, Telefon 05451/591-4315.

