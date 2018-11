POL-ST: Recke, Sachbeschädigungen geklärt

Recke (ots) - Am 23. Oktober war die Polizei zur Dietrich-Bonhoeffer-Schule am Brookweg gerufen worden. Der Hausmeister zeigte dem örtlichen Bezirksbeamten umfangreiche Graffiti-Sprühereien auf den rückwärtigen Außenwänden der Werkräume. Unbekannte Personen hatten mit schwarzer, weißer und blauer Farbe verschiedene Buchstaben- und Zahlenkombinationen gesprüht. Die Polizei leitete die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen ein. Nach Hinweisen, die den Bezirksbeamten erreichten und nach weiteren detaillierten Ermittlungen, konnten schließlich eine Vielzahl der Schmierereien zwei 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen zugeordnet werden. Beide wurden vernommen. Sie sind beide umfassend geständig, im Bereich des Schulzentrums in Recke und im Umfeld viele sogenannte "Tags" gesprüht oder mit Eddingstiften aufgemalt zu haben. Bei Durchsuchungen wurden bei ihnen entsprechende Beweismittel gefunden. Nun kommen nicht nur strafrechtliche Konsequenzen auf die beiden Jugendlichen zu. Es wird auch geprüft, ob nicht auch Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden können.

