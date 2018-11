POL-ST: Emsdetten, Brand gemeldet

Emsdetten (ots) - An der Straße "Wallenbrook" hat es am Dienstagabend (20.11.2018) gebrannt. Um 19.16 Uhr sah eine Anwohnerin auf einem Privatgrundstück Rauch aufsteigen. Sofort verständigte sie die Feuerwehr. Als diese eintraf, standen eine Garage sowie eine daran angrenzende Gartenhütte, an der Holz gelagert war, in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Gartenhütte und die Garage wurden durch das Feuer vollkommen beschädigt. Nach ersten Schätzungen ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro entstanden. Im Weiteren sollen nun die Ermittlungen zur Brandursache durchgeführt werden. Zu dieser liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

