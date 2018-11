POL-ST: Greven, Einbrüche in Lokale

Greven (ots) - Ob unbekannte Diebe in der Nacht zum Mittwoch (21.11.2018) bei einem Einbruch an der Marktstraße etwas gestohlen haben, steht derzeit noch nicht fest. In der Zeit zwischen Dienstagabend, 23.45 Uhr und Mittwochmorgen, 08.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Einbrecher Zugang zu einem Gebäude. Dort gingen sie in den Kellerbereich, wo sie sich gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte verschafften. An zwei aufgebrochenen Türen richteten sie Sachschäden in Höhe von etwa 1.000 Euro an. Über ein Fenster im Innenhof sind unbekannte Diebe in ein Lokal an der Rathausstraße gelangt. Innerhalb der Gaststätte suchten sie nach Wertgegenständen. Dabei fanden sie zwei Geldkassetten, die sie mitnahmen. Zudem wurden zwei Spielgeräte gewaltsam geöffnet. Daraus entwendeten sie ebenfalls das Bargeld. Hier waren die Täter nach Dienstagabend, 23.00 Uhr, am Werk. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Einbrüchen unter Telefon 02571/928-4455.

