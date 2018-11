POL-ST: Lotte, Verkehrsunfall/Flucht

Lotte (ots) - Am Montag (19.11.2018), im Zeitraum zwischen 13.30 und 14.45 Uhr, ist am Ostpreußenweg 4 ein am Fahrbahnrand stehender PKW angefahren worden. Der schwarze VW Golf wurde hinten links an mehreren Stellen durch ein unbekanntes Fahrzeug erheblich beschädigt. Es konnten diverse Lackschäden festgestellt werden. Die Schadenshöhe beträgt cirka 1.500 Euro. Konkrete Hinweise auf den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Hinweise zu dem Unfall bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell