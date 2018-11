POL-ST: Lienen, Brand eines Unterstandes

Lienen (ots) - An der Hofbreede hat am Mittwochmorgen (21.11.2018) ein Holzunterstand gebrannt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei sind gegen 08.00 Uhr alarmiert worden. Die Feuerwehr löschte den Brand. In dem 12 x 5 x 4 Meter großen Unterstand standen Fahrräder. Der Unterstand und die darunter abgestellten Gegenstände wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Derzeit können noch keine Angaben zur Brandursache gemacht werden.

