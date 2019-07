Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Promillefahrt, zerkratzte Fahrzeuge

Aalen (ots)

Aalen: Fußgänger übersehen

Ein 69-jähriger Fahrer eines Pkw Suzuki befuhr am Dienstagmittag den Kreisverkehr in der Stiewingstraße und verließ selbigen Richtung Binsengasse. Dabei übersah er gegen 12.30 Uhr einen 19-jährigen Fußgänger, der gerade die Fahrbahn überquerte. Durch den folgenden Zusammenstoß wurde der junge Mann auf den Boden geschleudert und schwer verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Es entstand zudem Sachschaden von einigen hundert Euro.

Aalen: Wildunfall

Mit seinem Pkw BMW erfasste ein 25-Jähriger am Mittwochmorgen kurz vor 5 Uhr auf der B 19 zwischen Aalen und Unterkochen ein die Fahrbahn querendes Wildtier. Dabei entstand an seinem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Aalen: 43-Jährige musste ihren Führerschein abgeben

Am Dienstagabend gegen 21 Uhr beobachtete ein Zeuge auf dem Areal einer Tankstelle Am Mittelbach eine Frau, die es alkoholbedingt fast nicht schaffte, aus ihrem abgestellten Fahrzeug zu steigen, um ihren Wagen zu betanken. Der Zeuge verständigte die Polizei. Beamte des Reviers Aalen trafen die 43-Jährige sitzend in ihrem Fahrzeug an. Sie war nicht in der Lage, ihren Führerschein und die Fahrzeugpapiere auszuhändigen und hatte eine derart verwaschene Aussprache, dass sie nicht zu verstehen war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille, weshalb sich die 43-Jährige im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen musste. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Oberkochen: Omnibus übersehen

Rückwärts fuhr eine 86-Jährige am Dienstagnachmittag, kurz vor 15.30 Uhr mit ihrem Pkw Mercedes Benz von einer Einfahrt kommend, auf die Kopernikusstraße ein. Dabei übersah sie einen dort fahrenden Linienbus und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 9000 Euro entstand.

Hüttlingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 24-Jährige die Fahrgeschwindigkeit ihres Pkw VW Golf auf der B 29 auf Höhe der Anschlussstelle Affalterried verringern. Ein 34-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem VW Polo auf, wobei am Dienstagmittag gegen 13 Uhr ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Westhausen: Fahrzeug mutwillig beschädigt

Im Zeitraum zwischen Samstag, 29.6. und Sonntag, 14.7. goss ein Unbekannter eine klebende Substanz, bei der es sich vermutlich um Sekundenkleber handelt, auf verschiedene Teile eines Pkw Audi, der in Westhausen abgestellt war. Der dabei entstandene Schaden beziffert sich auf rund 4500 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Westhausen, Tel.: 07363/919040.

Ellwangen: Fahrrad entwendet

Bereits in der Zeit zwischen Montag, 8.7. und Samstag, 13.7. entwendete ein Unbekannter aus einer Tiefgarage in der Breslauer Straße ein orange-schwarzes Fahrrad der Marke Cube Attention SL im Wert von rund 900 Euro. Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des entwendeten Fahrrads nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Neuler: Motorradfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 46 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Sturz am Dienstagabend zu. Gegen 18.15 Uhr befuhr er mit seiner Suzuki die Bruder-Klaus-Straße. Als aus dem Lupinenweg ein Fahrradfahrer angefahren kam, erschrak der 46-Jährige, verbremste sich und stürzte zu Boden. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte zwischen Montagnachmittag, 16 Uhr und Dienstagmorgen, 8 Uhr einen Sachschaden von rund 1000 Euro, als er einen Pkw BMW beschädigte, der auf dem Areal eines Autohauses in der Veit-Hirschmann-Straße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Adelmannsfelden: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren mit seinem Firmenbus beschädigte ein 51-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr einen am rechten Fahrbahnrand der Ulmenstraße abgestellten Pkw Mercedes Benz, wobei ein Schaden von rund 3500 Euro entstand.

Ellwangen: Parkrempler

Rückwärts parkte ein 79-Jähriger seinen Pkw VW am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr in der Karlstraße aus. Dabei beschädigte er den Pkw VW Tiguan einer 64-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Fahrzeuge zerkratzt

Böbingen: Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Unbekannter verursachte, als er einen Pkw Mazda zerkratzte, der in der Römerstraße abgestellt war. Die Beschädigungen wurden am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr bemerkt.

Lindach: Am Dienstagabend gegen 20 Uhr erstatteten gleich mehrere Fahrzeughalter Anzeige gegen Unbekannt, da ihre Fahrzeuge, die in der Straße Am Eichenrain abgestellt waren, zerkratzt wurden. Der entstandene Gesamtschaden beziffert sich ersten Schätzungen nach auf mindestens 5000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Eschach: Radfahrer verletzt

Eine Verletzung an der Schulter zog sich ein 66-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend zu. Gegen 19.30 Uhr kam er auf der Kreisstraße 3259 im Bereich Waldmannshofen zu weit auf die linke Fahrspur. Dort wurde er vom Pkw VW einer 30-Jährigen erfasst, die den Radler zwar noch erkannte, jedoch den Unfall nicht mehr verhindern konnte. Der Radfahrer wurde auf die Motorhaube des Fahrzeuges geschleudert. Anschließend wurde er zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Lorch: Aufgefahren - aufgeschoben

Auf der B 29, im Bereich der Anschlussstelle Lorch Ost, kam es am Dienstagabend gegen 19 Uhr zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Wegen eines anderen Fahrzeuges musste ein 28-Jähriger seinen Pkw Honda abbremsen. Dies erkannte ein 37-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Pkw Opel auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Honda im weiteren Verlauf auf den Mercedes Benz eines 40-Jährigen aufgeschoben. Alle Fahrzeuginsassen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Beim Vorbeifahren gestreift

In der Lindenhofstraße streifte ein 52-Jähriger am Dienstagmittag gegen 13.40 Uhr mit seinem Lkw den Pkw Ford eines 55-Jährigen. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro.

