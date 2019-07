POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnwagen entwendet, Fahrrad gestohlen, Reifen zerstochen, Unfall

Polizeipräsidium Aalen

Backnang: Fehler beim Ausparken

In der Heininger Straße wollte am Dienstag kurz vor 7:00 Uhr eine 48-jährige Honda-Fahrerin mit ihrem Wagen ausparken. Dabei stieß sie mit einem auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten PKW der Marke Citroen zusammen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro.

Fellbach: Fahrrad gestohlen

Ein unbekannter entwendete am Dienstag zwischen 9:38 Uhr und 13:05 Uhr ein auf dem Fahrradstellplatz des Friedrich-Schiller-Gymnasiums angeschlossenes Jugendfahrrad der Marke ATB: Das Fahrrad hat 26 Zoll-Räder, 21 Gänge, ist blau lackiert und trägt die grüne Aufschrift "X-tract".

Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei Fellbach unter Telefon 0711 5772-0 entgegen.

Remshalden: Reifen an Autos zerstochen

Ein unbekannter Täter hat zwischen Montag, 8:00 Uhr und Dienstag, 9:30 Uhr die Reifen an drei auf einem Park & Ride-Parkplatz am Bahnhof Grundbach zerstochen. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Die Polizei Remshalden bittet Zeugen sich unter Telefon 07151 72463 zu melden.

Waiblingen: Wohnwagen im Wert von 28.000 Euro gestohlen

Einen neuwertigen Wohnwagen im Wert von 28.000 Euro haben unbekannte Täter zwischen vergangenen Freitag und Montag in der Gottlieb-Daimler-Straße in Hegnach entwendet. Die Täter hatten hierzu eine Deichselsicherung aufgebrochen. Es handelt sich um einen Wohnwagen Fendt 465 mit dem amtlichen Kennzeichen WN - RD 78.

Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei Waiblingen, Telefon 07151/950-0.

