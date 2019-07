Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an Schule in Unterdeufstetten

Aalen (ots)

Fichtenau: Sachbeschädigung an Schule in Unterdeufstetten

An der Schule im Christoph-von-Pfeil-Weg in Unterdeufstetten wurden in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen mehrere Sachbeschädigungen begangen. Auf dem Schulhof wurden etwa 30 Säcke Mörtel zerstört und auf dem Schulhof verteilt. Außerdem wurde eine Straßenlampe zerstört und auf dem Dach der Schule, welches über ein Baugerüst betreten wurde, haben die oder der Vandale 12 Dachentlüfter abgerissen, beschädigt und vom Dach geworfen. Zudem wurde eine Plastikdachkuppel zerschlagen. Zu guter Letzt wurde mit aufgefundenem Bauschaum Wände, Böden und Gerüstteile verunreinigt und ein umgedrehtes Hakenkreuz aufgesprüht. Durch diesen sinnlosen Vandalismus entstand ein vorläufiger Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Zeugenhinweise auf diese Tat nimmt der Polizeiposten Fichtenau unter der Rufnummer 07962 / 379 entgegen.

