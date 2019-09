Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

57537 Hövels-Siegntahl, B 62, Gasometerkurve (ots)

Am Mo., 16.09.2019, gegen 18:11 Uhr befuhr eine 23-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw VW Polo die B 62 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Hövels-Siegenthal. In einer Rechtskure (Gasometerkurve) geriet sie bei einsetzendem Regen aufgrund einer Unachtsamkeit in Verbindung mit einem Fahrfehler ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend schleuderte das Fahrzeug quer über die Fahrbahn in die linke Böschung, wo der VW Lupo zum Stillstand kam. Die 23-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Am Pkw entstand Totalschaden.

