Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Heisterstr. 3 (ots)

Am Mo., 16.09.2019, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Honda Civic die Heisterstraße aus Richtung Heisterkapelle kommend in Richtung Gerichtsstraße. Bei der Heisterstraße handelt es sich um schmale Fahrbahn in einer 30-km Zone. An einer Fahrbahnverengung in Form eines geparkten Fahrzeugs kam dem 19-Jährigen eine 62-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw VW Tiguan entgegen. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit konnte er auf der nassen, abschüssigen Fahrbahn, nicht mehr rechtzeitig anhalten und rutschte gegen den am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw Seat Ibiza eines 54-jährigen Fahrzeughalters. Am Pkw Honda des 19-Jährigen und dem Seat entstand ein Sachschaden von ca. 5000,-EUR. Der VW Tiguan wurde nicht beschädigt.

