1.) In der Nacht vom 12.09.2019 auf den 13.09.2019 drangen bisher unbekannte Täter in Fluterschen, Koblenzer Straße in ein Büro ein und entwendeten ca. 400,-EUR Bargeld

2.) Bisher unbekannte Täter drangen am 13.09.2019 in der Zeit von 00.00 Uhr bis 10.35 Uhr durch ein Fenster in den Imbiss des Marktzentrums Hamm ein. Es wurde nichts entwendet.

In der Nacht vom 15.09. auf den 16.09.2019 wurde der Imbiss nochmals von unbekannten Tätern angegangen. Da der Versuch misslang die Scheibe aufzuhebeln, wurde diese eingeschlagen. Man gelang jedoch nicht in den Imbiss hinein. Auch hier wurde nichts entwendet.

