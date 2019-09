Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Elkenroth - Verkehrsunfall mit Flucht

Elkenroth (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Transporters verursachte am Freitag, den 13.09.2017, gegen 08:45 Uhr, in Elkenroth einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein 69-Jähriger hatte mit seinem Pkw die Hildburgstraße aus Richtung Steinebach kommend befahren. Kurz vor dem Ortseingang, in Höhe einer Kurve, sei dem 69-Jährigen ein weißer Transporter teilweise auf seiner Fahrbahn entgegen gekommen. Der 69-Jährige habe sein Fahrzeug abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Eine nachfolgende 45-Jährige Pkw-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kastenwagen mit Aufschrift gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

