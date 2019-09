Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Altenkirchen vom 17.09.2019 Verkehrsunfallflucht

Hamm (ots)

Am 16.09.2019 gegen 17.35 Uhr befuhr eine 50-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die K 58 aus Fürthen in Richtung Hamm. Im Steigungsstück kam ihr ein Fahrzeug auf ihrer Fahrbahnseite entgegen, so dass sie nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen musste. Hierbei prallte sie gegen einen Leitpfosten, der aus der Verankerung gerissen wurde und gegen den Außenspiegel prallte. Der andere Fahrzeug entfernte sich vom Unfallort. Es gibt keine Hinweise zum Fahrzeugtyp. Schaden ca. 500,-EUR.

