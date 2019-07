Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0454 --Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht --

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vahr, In der Vahr Zeit: 15.07.2019, 19:00 Uhr

Am Dienstagabend brachen unbekannte Täter das Auto eines 60-jährigen Juweliers auf und entwendeten unter anderem hochwertigen Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 60-Jährige hatte seinen angemieteten Opel Corsa gegen 19:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße In der Vahr abgestellt. Als er kurze Zeit später zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er die eingeschlagene Fensterscheibe. Sein Laptop, ein hellblauer Koffer sowie hochwertiger Schmuck befanden sich nicht mehr im Mietwagen.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und fragt: Wer hat am Dienstagabend verdächtige Beobachtungen auf dem Parkplatz oder in der Straße In der Vahr gemacht? Hinweise werden an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 erbeten.

Die Polizei rät:

Machen Sie es einem Dieb so schwer wie möglich! Lassen Sie keine Wertsachen und Bargeld im Auto liegen. Autoaufbrecher kennen die Verstecke und nutzen günstige Gelegenheiten. Weitere Tipps erhalten Sie bei den Sicherheitsexperten im Präventionszentrum (Am Wall 195, 28195 Bremen, Tel.: 0421 362 - 19003).

