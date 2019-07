Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0448 --Fahrradfahrer geschlagen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Blumenthal, Mühlenstraße Zeit: 16.07.2019, 05:30 Uhr

Am frühen Dienstagmorgen schlug ein Autofahrer einem 62-jährigen Fahrradfahrer ins Gesicht, nachdem er diesem in Blumenthal die Vorfahrt genommen hatte.

Der Radfahrer gab gegenüber der Polizei an, auf der Mühlenstraße aus Richtung Neuenkirchener Weg unterwegs gewesen zu sein. Ein BMW soll ihm dann an der Einmündung zur verlängerten Mühlenstraße mit sehr hoher Geschwindigkeit die Vorfahrt genommen haben. Offenbar konnte der Radfahrer gerade noch ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Einige Meter weiter fuhr der BMW dann urplötzlich auf den Radweg und schnitt dem 62-Jährigen den Weg ab, so dass dieser erneut stark bremsen musste. Danach stieg der Fahrer aus seinem Wagen und schlug dem Radfahrer ins Gesicht. Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Nötigung und Körperverletzung.

Die Polizei fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet und kann vor allem den Fahrer beschreiben? Zeugen können sich bei der Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter der Telefonnummer 0421-362 14850 melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell