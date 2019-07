Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0450 --Falscher Nachbar bestiehlt Senior--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, Morgenlandstraße Zeit: 16.07.2019, 14:30 Uhr

Ein unbekannter Täter gab sich am Dienstag in Gröpelingen bei einem 80-Jährigen als neuer Nachbar aus und verschaffte sich so Zugang zu dessen Wohnung. Dabei entwendete er Bargeld.

Am Nachmittag klingelte der Unbekannte an der Tür des 80-Jährigen in der Morgenlandstraße und stellte sich als neuer Nachbar vor. Er wolle einen Schlüssel für seine Wohnung hinterlassen. Außerdem habe er sein Geld vergessen und fragte, ob er sich zwanzig Euro leihen könne. Daraufhin ließ der Senior den vermeintlichen Nachbarn herein und gab ihm etwas Geld. Danach fragte dieser noch nach einem Glas Wasser, vermutlich um alleine in die Küche zu gehen, wo das Portemonnaie lag. Nachdem der unbekannte Täter die Wohnung verlassen hatte, bemerkte der 80-Jährige, dass ihm Bargeld, eine Kontokarte und mehrere Schecks fehlten.

Den falschen Nachbarn beschrieb er den Einsatzkräften wie folgt:

- 170-175 cm groß - Dunkelblonde, kurze Haare - Sehr schlank - Ca. 30 Jahre

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421-362 3888 zu melden.

Die Polizei Bremen rät: - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. - Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus. - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke. Mehr dazu auch unter www.polizei-beratung.de.

