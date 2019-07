Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Technischer Defekt führt zu Brand

Kuppenheim (ots)

Nach bisherigen Feststellungen dürfte ein technischer Defekt an einem Stromkasten auf einer Baustelle in der Eichetstraße am Dienstagmorgen zu einem Brand geführt haben. Gegen 9:40 Uhr meldeten Zeugen Rauch auf dem dortigen Gelände. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte ein Arbeiter den Brand löschen. Verletzt wurde niemand.

/ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell