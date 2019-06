Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Feuerwehr rettet 17-Jährige mit Leiter

Zwei Jugendliche erlitten bei einem Brand in der Nacht zum Mittwoch in Biberach Rauchvergiftungen.

Gegen 1.15 Uhr bemerkte die Bewohnerin eines Hauses in der Saulgauer Straße ein Feuer im Flur im zweiten Stock. Dort befinden sich die Zimmer der zwei 17-Jährigen. Das Feuer versperrte der Jugendlichen den Fluchtweg. Die Feuerwehr rettete sie über eine Leiter durch das Fenster. Andere Mitbewohner wurden gewarnt und brachten sich selbstständig in Sicherheit. Die beiden Jugendlichen erlitten Rauchvergiftungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Laut Polizeiangaben ist die Ursache bislang unklar. Möglicherweise löste ein defektes Gerät das Feuer aus. Die Ermittlungen dauern an. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 50.000 Euro. Die Saulgauer Straße war zeitweise komplett gesperrt.

