In einer Ulmer Wohnung war über das Wochenende ein Dieb.

Die Bewohner bemerkten die Tat Dienstagabend. Seit Samstag muss sich jemand in die Wohnung in der Magirus-Deutz-Straße geschlichen haben. Wie dem Dieb das gelang, muss die Polizei noch ermitteln. Der Unbekannte fand in einer Kassette Geld. Mit dem verschwand er wieder. Die Ulmer Polizei ermittelt jetzt und sicherte die Spuren. Sie sucht jetzt Zeugen, die zwischen Samstagfrüh und Dienstagabend in der Magirus-Deutz-Straße verdächtige Personen gesehen haben oder sonst Hinweise geben können. Die Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 0731/1880 entgegen.

Die Ermittler empfehlen, sich vor Einbruch und Diebstahl zu schützen. Für die Menschen in Ulm und Umgebung informiert die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Ulm darüber, wie das geht. Die Beratungsstelle ist unter der Telefonnummer 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

