Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Beim Parken beschädigt, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Die Lenkerin eines Renault musste am Montagmorgen nach einem kurzen Einkauf bei ihrer Rückkehr zum Wagen feststellen, dass dieser beschädigt wurde. Sie hatte das Auto gegen 8:30 Uhr für eine halbe Stunde auf einem Parkplatz in der Poststraße, nahe der Stadtkirche, abgestellt. Der vermutlich durch ein anderes Fahrzeug entstandene Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen wenden sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 an die Beamten des Polizeireviers Offenburg.

