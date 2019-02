Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Maxdorf) - Trunkenheit im Verkehr

Maxdorf (ots)

Am 12.02.2019, gegen 18:30 Uhr, wird ein Radfahrer in der Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, da dieser ohne Licht unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle stellen die Beamten bei dem 48jährigen Fußgönheimer Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,75 Promille. Dem Radfahrer wird daraufhin eine Blutprobe entnommen. Außerdem wird gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

