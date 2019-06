Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: L 484-Von der Straße abgekommen

Pirmasens (ots)

Am Montag, den 16.06.19, gegen 20:30 Uhr befuhr ein 23-jähriger Fahrer eines Ford Mondeo die L 484 von Obersimten kommend in Fahrtrichtung Niedersimten. Im Kurvenbereich, kurz vor dem Orteingang Niedersimten kam er rechts auf den Grünstreifen, wodurch das Fahrzeug ins Schleudern geriet und letztendlich von der Fahrbahn abkam. Der 23-jährige gab an, dass ihm ein Wildtier vors Auto gelaufen sei. Der Mondeo wurde im Frontbereich stark beschädigt, sodass er nicht mehr fahrbereit war. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell