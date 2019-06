Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Gaststätte

Zweibrücken (ots)

Bei einem Einbruch in eine Gaststätte in der Hauptstraße wurden am 10.06.2019 zwischen 00:00 Uhr und 13:00 Uhr zwei Automaten aufgebrochen und eine unbekannte Menge an Bargeld gestohlen. Die Täter gelangten durch Aufhebeln einer seitlichen Eingangstür an der Bachpromenade ins Treppenhaus des Objekts, nachdem sie zuvor einen Bewegungsmelder mit schwarzer Farbe unbrauchbar gemacht hatten. Im Treppenhaus führt eine verschlossene Stahltür in den Automatenaufstellraum der Gaststätte. Wie der Schließmechanismus dieser Tür überwunden wurde, konnte zunächst nicht nachvollzogen werden. Der Schaden an den Spielautomaten beträgt ca. 2.000 EUR, der Schaden an der Tür und dem Bewegungsmelder ca. 500 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Einbruchs.

