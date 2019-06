Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Ein grauer Mercedes(C-Klasse-Modell), der am 09.06.2019 zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr auf dem Parkplatz des Imbisses MULI (rechts neben dem Imbiss) in der Landauer Straße geparkt war, wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken von einem blauen Pkw gestreift, wie aufgrund blauer Lackantragungen am Mercedes gemutmaßt werden kann. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von ca. 1.000 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell