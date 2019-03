Feuerwehr Dortmund

FW-DO: 18.03.2019 - Technische Hilfeleistung auf Hafenglände Teleskopmast unterstützt Rettungsdienst

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Gegen 14:30 Uhr alarmierten Mitarbeiter einer Baufirma den Rettungsdienst über die Leitstelle der Feuerwehr. Der Fahrer eines Radladers hatte über gesundheitliche Probleme geklagt. Der zuerst eingetroffene Rettungswagen versorgte den Fahrer des Radladers. Da ein Wirbelsäulenschaden nicht ausgeschlossen werden konnte wurde dem Patienten sitzend im Führerhaus des Radladers ein Stützkorsett angelegt. Der ca. 50 Jahre alte Fahrer konnte aber auch mit Hilfe der Besatzung eines hinzugezogenen Hilfeleistungslöschfahrzeuges nicht aus seiner misslichen Lage befreit werden. Um das Rettungdienstpersonal auf eine Ebene mit dem Verletzten zu bringen, wurde von der Feuerwache 1 (Mitte) der Teleskopmast angefordert. Der Patient konnte so ohne größere Probleme auf die Arbeitsbühne des Teleskopmastes und am Boden auf eine bereitgestellte Krankenfahrtrage umgelagert werden. Sicher in eine Vacuummatratze eingepackt, konnte der Patient zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus transportiert werden.

Bei diesem Einsatz arbeiteten insgesamt elf Kräfte der Feuerwache 1 (Mitte) und des Rettungsdienstes Hand in Hand zusammen.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Dortmund

Pressestelle

Andreas Pisarski

Telefon: 0231/8455000

E-Mail: 37pressestelle@stadtdo.de

www.feuerwehr.dortmund.de

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell