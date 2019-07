Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - 18-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lähden (ots)

Gestern Nachmittag ist es im Kreuzungsbereich der Haselünner Straße Ecke Franziskusstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 18-jähriger Autofahrer wurde dabei schwer verletzt. Der Mann aus Haselünne befuhr gegen 17:10 Uhr die Haselünner Straße aus Lähden kommend, als er kurz vor dem Kreuzungsbereich mehrere Pkw überholte. Im weiteren Verlauf kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem Lkw, der sich bereits im Abbiegevorgang in die Franziskusstraße befand. Der Pkw-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

