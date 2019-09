Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190926 - 1016 Frankfurt-Gallus: Trickdiebstahl aus Hotel

Frankfurt (ots)

(dr) Am Mittwochvormittag (25.09.2019) entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Rucksack aus einem Hotel in der Europa-Allee und erbeutete so unter anderem einen Laptop und mehrere tausend Euro Bargeld. Die zwei 57 und 26 Jahre alten Geschädigten aus Singapur befanden sich gegen 08:00 Uhr in der Lobby des Hotels in der Europa-Allee und hatten einen schwarz/blauen Rucksack auf einem Koffer abgelegt. Der unbekannte Täter betrat zu dieser Zeit das Hotel und legte in einem unbeobachteten Moment seine mitgeführte Jacke über den Rucksack. Anschließend nahm er den Rucksack an sich und verließ mit dem Diebesgut den Empfangsbereich und das Hotel.

Personenbeschreibung des unbekannten Täters:

Männlich, heller Teint, bekleidet mit schwarzer Base-Cap, dunkler Jacke, dunklem Oberteil, dunkler Hose, dunklen Sportschuhen, weißer Hose. Führte eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Diebesgut: Schwarz/blauer Rucksack, Laptop der Marke "Lenovo", zwei Reisepässe (Singapur), mehrere tausend Euro Bargeld, kleine schwarze Tasche, WLAN-Router, Ladegerät, Schlüsselbund.

