POL-HL: OH-Stockelsdorf Zusammenstoß zwischen PKW und Motorrad - Kraftradfahrer wird schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Stockelsdorf wurde am Montagabend (23. September 2019) ein Motorradfahrer schwer verletzt. Bei dem Kraftrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Am gestrigen Abend, gegen 19.50 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Ostholsteiner mit seinem Motorrad die Landesstraße 332 von Bad Segeberg in Richtung Stockelsdorf. Ein 55-jähriger Bad Segeberger bog mit seinem VW aus der Segeberger Straße links auf die Segeberger Landstraße (L 332) ohne auf den Zweiradfahrer zu achten. Dieser versuchte noch seine Suzuki zu bremsen, verlor dabei die Kontrolle, stürzte und rutschte auf der Fahrbahn in den PKW des Bad Segebergers. Der Kraftradfahrer wurde dadurch schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des PKW blieb unverletzt. An dem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. An dem VW entstand ein Schaden in der Höhe von zirka 5000,- Euro. Der Wagen war noch fahrbereit. Nach den Bergungsmaßnahmen wurde die Straße für den Verkehr wieder freigegeben.

