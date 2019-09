POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 07.09.2019

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 07.09.2019

Peine (ots)

Einbruch in Schilderdienst In der Nacht vom 05.09.19, 18:20 Uhr, auf den 06.09.19, 07:50 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in das Gebäude eines Schilderdienstes in der Werner-Nordmeyer-Straße. Hier brachen sie anschließend eine Kasse auf und entwendeten die Tageseinnahmen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Böschungsbrand in Stederdorf Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am 06.09.19, gg. 23:00 Uhr, in Stederdorf, im Moorbeerenweg zu einem Böschungsbrand. Auf einer Fläche von ca. 30-50 qm brannten mehrere Büsche und Bäume. Das schnelle Einschreiten der Freiwilligen Feuerwehr Stederdorf verhinderte eine weitere Brandausbreitung.

Hinweise nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer: 05171-999-0 entgegen.

