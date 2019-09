Polizei Salzgitter

Wolfenbüttel, Schloßplatz, Sa., 07.09.2019/0:45 Uhr, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz Auf dem Schloßplatz sollte ein junger Mann kontrolliert werden. Dieser versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Die eingesetzten Beamten konnten den Mann nach kurzer Nacheile einholen und anschließend kontrollieren. Hierbei wurde festgestellt, dass der 17-jährige Wolfenbütteler illegale Betäubungsmittel erworben hatte. Bei der Überprüfung der Personalien ergab sich, dass der junge Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde festgenommen und dem Jugendarrest in Göttingen zugeführt. Wegen des Drogen-Verstoßes erwartet ihn nun ein weiteres Strafverfahren. ............................................................ Hötzum, Landesstraße 625 (zwischen Sickte und Braunschweig), Fr., 06.09.2019/07;30 Uhr, Verkehrsunfall Ein wartepflichtiger Autofahrer (m/51 Jahre) missachtete an einer Einmündung die Vorfahrt eines anderen PKW. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich die zweite Fahrerin nach links aus. Dadurch geriet der PKW in den Straßengraben. Die Frau wurde leicht verletzt, am Fahrzeug entstand Sachschaden. ............................................................. Wolfenbüttel, Frankfurter Straße, Fr., 06.09.2019/11:40 Uhr, Verkehrsunfall Eine 80jährige Wolfenbüttelerin übersah beim links abbiegen in die Gebrüder-Welger-Straße einen bevorrechtigt geradeaus fahrenden Radfahrer und stieß mit ihrem Pkw gegen das Fahrrad. Der 72-jährige Wolfenbütteler Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

