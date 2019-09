Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 06.09.2019

Peine (ots)

Altreifen brannten

Am Mittwoch, um 19:05 Uhr, kam es zu einem Brand von Altreifen, welche nicht ordnungsgemäß in der Feldmark in Hohenhameln, Verlängerung Weberstraße, entsorgt worden waren. Vermutlich steckten unbekannte Täter diese in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ilsede, Telefon 05172/ 410930, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle

Eine 43-jährige Peinerin befuhr am Mittwoch, gegen 06:20 Uhr, die Lindenbergstraße in Rosenthal in Richtung der B 65. Aus bislang unbekannten Gründen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten PKW. Die Peinerin wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit kam es am Donnerstag um 07:55 Uhr auf der Vöhrumer Straße in Höhe "An der Laubenkolonie" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18- jähriger aus Edemissen mit seinem PKW auf einen an der dortigen Ampel stehenden PKW eines 22- jährigen Vechelders auffuhr. Der PKW des 22- Jährigen wurde anschließend auf das Fahrzeug einer 21- jährigen Ilsederin aufgeschoben. Der Vechelder und die Ilsederin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Fahrzeuge der Fahrer aus Edemissen und Vechelde waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 16.500 Euro.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Donnerstag, um 13:10 Uhr, in der Straße "Am Silberkamp" in Peine. Eine 20- jährige Peinerin befuhr mit ihrem PKW die Straße "Am Ottos Hof" in Richtung "Am Silberkamp". In Höhe der Schäferstraße wollte eine 7-jährige Peinerin mit ihrem Fahrrad den Fußgängerüberweg überfahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und dem PKW, wodurch die 7-Jährige leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Hund beißt Kind, Halter flüchtet

Am 30.08.2019, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 11-jähriger Lengeder mit seinem Roller den Sandschachtweg in Lengede. Als er an einem kleinen, angeleinten Hund vorbeifuhr, biss dieser ihm unvermittelt in die rechte Wade. Der Hundehalter setzte seinen Weg fort, ohne sich um den leichtverletzten Jungen zu kümmern.

Bei dem Hundehalter soll es sich um einen ca. 170 cm großen, älteren Mann, mit einem Poloshirt bekleidet, gehandelt haben.

Der Hund, welcher ca. 20 cm groß war (Schulterhöhe), soll weißes, hellbraunes und lockiges Fell gehabt haben.

Die Polizei Lengede, Telefon 05344/ 7177, sucht nun nach dem Hundehalter und Zeugen, welche Hinweise zu Diesem geben können.

