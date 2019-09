Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 6. September 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen: Handtasche beim Einkauf gestohlen

Mittwoch, 04.09.2019, gegen 12:30 Uhr

Eine 67-jährige Rentnerin ist am Mittwochmittag beim Einkauf in einem Discounter in der Straße Im Moorbusche in Cremlingen bestohlen worden. Ein bislang unbekannter Täter nutzte offenbar eine günstige Gelegenheit aus und entwendete die Handtasche der Geschädigten, welche sie an ihren Einkaufswagen gehängt hatte. Zum entstanden Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell