Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Donnerstag, 5. September 2019:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Fiat Transporter entwendet

Dienstag, 03.09.2019, 18:30 Uhr, bis Mittwoch, 04.09.2019, 07:00 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten unbekannte Täter einen in der Neißestraße zum Parken abgestellten weißten Fiat Ducato Transporter. Der Wert des Fahrzeugs wird mit rund 12.000 Euro angegeben. Hinweise: 05341 / 18970

Salzgitter: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Mittwoch, 04.09.2019, gegen 11:00 Uhr

Am Mittwochmorgen ist eine 72-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Demnach beabsichtigte eine 37-jährige Autofahrerin von einem Grundstück in der Peiner Straße in den fließenden Verkehr einzufahren. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah sie hierbei die von rechts kommende Radfahrerin, die auf der falschen Seite unterwegs war. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Radfahrerin leicht und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

