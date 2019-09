Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 4. September 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Montag, 02.09.2019, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 03.09.2019, 07:30 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW gegen einen im Juliusweg ordnungsgemäß abgestellten PKW Audi. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Audi war Schaden an der linken vorderen Fahrzeugecke in Höhe von zirka 1500 Euro entstanden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schladen: Autofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Dienstag, 03.09.2019, gegen 10:50 Uhr

Ein 86-jähriger Autofahrer ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 82 im Bereich von Schladen leicht verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen verlor der Autofahrer vermutlich aufgrund gesundheitlicher Problem die Kontrolle über seinen PKW. Im weiteren Verlauf kam er nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach Baum- und Buschwerk und prallte letztendlich gegen einen auf einem Privatgrundstück abgestellten Anhänger. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000,-- Euro geschätzt.

Cremlingen / Abbenrode: Elektrofahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Dienstag, 03.09.2019, gegen 06:20 Uhr

Ein 52-jähriger Fahrer eines Pedelec ist am frühen Dienstagmorgen bei einem Unfall in der Braunschweiger Straße in Abbenrode leicht verletzt worden. Demnach übersah ein 62-jähriger Autofahrer vermutlich aus Unachtsamkeit den Radfahrer beim Einfahren von einem Privatgrundstück in den fließenden Verkehr. Der Radfahrer, der den Geh- / Radweg in falscher Richtung befahren hatte, stürzte und verletzte sich hierbei leicht.

Evessen: 21-jähriger Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Dienstag, 03.09.2019, gegen 05:30 Uhr

Schwer verletzt wurde am Dienstagmorgen ein 21-jähriger Autofahrer der mit seinem Auto auf der Landestraße 625 zwischen Evessen und Neuerkerode unterwegs war. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit war er mit dem PKW von der Fahrbahn abgekommen und in den angrenzenden Straßengraben geraten. Hier blieb der PKW auf dem Dach liegen. Der 21-jährige musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am PKW entstand Totalschaden, er wurde abgeschleppt. Neben Polizei und Rettungsdienst, waren auch die freiwilligen Feuerwehren aus Sickte und Volzum sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz.

Wolfenbüttel: 87-jährige Rentnerin während des Einkaufs bestohlen

Montag, 02.09.2019, gegen 14:30 Uhr

Eine 87-jährige Rentnerin aus Wolfenbüttel ist am Dienstagnachmittag beim Einkauf in einem Discounter am Neuen Weg bestohlen worden. Demnach muss ein bislang unbekannter Täter vermutlich einen günstigen Moment ausgenutzt und aus der Handtasche, welche am Einkaufswagen hing, die darin befindliche schwarze Geldbörse samt Inhalt entwendet haben. Der Schaden beträgt rund 150,-- Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Denkte: Mietstreitigkeiten arten in Tätlichkeiten aus

Dienstag, 03.09.2019, gegen 11:00 Uhr

Bestehende Mietstreitigkeiten lösten am Dienstagvormittag in Denkte, Hauptstraße, vermutlich die Streitigkeiten aus, die dann in Tätlichkeiten zwischen einem 58-jährigen Mann und einem 68-jährigen Mann ausarteten. Hierbei soll der 68-Jährige leicht verletzt worden sein. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

