Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 04.09.2019

Peine (ots)

Einbruch in Geschäft

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 02:45 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in ein Geschäft in der Breiten Straße in Peine ein, indem er eine Zugangstür gewaltsam öffnete. Aus dem Verkaufsraum wurden diverse Handys entwendet. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die Schadenshöhe beträgt ca. 7.500 Euro.

Täterbeschreibung: männlich, ca. 185 - 190 cm groß, schlanke Figur, schwarzer Kapuzenpullover/-jacke, blaue oder graue Jeans, schwarze Schuhe, weiße Socken, trug einen Rucksack bei sich.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Dienstag, um 08:40 Uhr, ereignete sich auf der B 65 zwischen Peine und Schwicheldt ein Verkehrsunfall. Eine 30- jährige PKW- Fahrerin aus Sehnde befuhr die B 65 und fuhr aus Unachtsamkeit auf den vor ihr fahrenden PKW eines 31- jährigen Peiners auf, welcher aufgrund eines langsam fahrenden Fahrzeugs abbremsen musste. Hierdurch löste sich der Anhänger am PKW des Peiners. Dieser prallte zunächst gegen den PKW und kam anschließend im Straßengraben zum Stehen. Bei dem Unfall wurde neben der 30- Jährigen auch ihr 2- jähriges Kind leicht verletzt. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.300 Euro.

Verkehrsunfallfluchten

Bereits am Montag, in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 16:30 Uhr, kam es in der Braunschweiger Straße in Peine zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen in einer Parkbucht in Höhe der Peiner Träger abgestellten PKW. Anschließend flüchtete er vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro zu kümmern.

Einen Schaden in Höhe von 2.000 Euro verursachte ein ebenfalls bislang unbekannter Fahrzeugführer am Dienstag zwischen 09:30 Uhr und 11:45 Uhr auf dem Parkplatz des Friedrich-Ebert-Platzes in Peine. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der Fahrzeugführer einen abgestellten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Aufmerksame Zeugen beobachteten am Dienstag, um 18:10 Uhr, einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Peiner Straße in Vechelde. Beim Ausparken war eine 61- jährige Vechelderin mit ihrem PKW gegen einen in einer Parklücke abgestellten PKW gestoßen. Die Fahrerin flüchtete anschließend vom Ort, ohne sich um den vor ihr angerichteten Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern. Die Zeugen notierten sich das Kennzeichen des flüchtigen PKW und informierten die Polizei. Diese konnten die Fahrerin an ihrer Wohnanschrift antreffen. Bei der 61- Jährigen wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,29 Promille. Eine Blutprobe wurde im Anschluss entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Zudem wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt.

